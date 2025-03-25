Археологи планируют масштабные раскопки на всей территории Крыма

Он сообщил, что, как и в предыдущие годы, будут проводиться экспедиции, изучающие памятники эпохи поздней бронзы. Как обычно, планируется работа как минимум двух экспедиций, исследующих античные памятники, и трех экспедиций, специализирующихся на раскопках могильников и городищ скифо-сарматского и позднескифского периодов.