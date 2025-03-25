Археологи планируют масштабные раскопки на всей территории Крыма

В предстоящем сезоне археологические раскопки будут проводиться по всей территории Крыма. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко.
Он сообщил, что, как и в предыдущие годы, будут проводиться экспедиции, изучающие памятники эпохи поздней бронзы. Как обычно, планируется работа как минимум двух экспедиций, исследующих античные памятники, и трех экспедиций, специализирующихся на раскопках могильников и городищ скифо-сарматского и позднескифского периодов.
«И думаю, что в этом году, как всегда, состоятся три наши традиционные экспедиции средневековые, одна из них планируется уже в ближайшие дни», — поделился планами Майко.
Кроме того, археологи будут участвовать в охранных работах и проведут исследования на землях, предназначенных для строительства инфраструктурных объектов.