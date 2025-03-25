Из Уфы начнут летать чаще самолеты в Москву

Так, о расширении рейсовой программу между столицами заявила авиакомпания «Аэрофлот». Начиная с 5 мая, к текущим шести ежедневным рейсам добавится дополнительный рейс авиакомпании «Россия». Далее, с 1 июня частота полётов возрастёт до 56 рейсов в неделю, а в июле и августе достигнет 63 рейсов еженедельно. В наиболее загруженный летний период общее количество рейсов «Аэрофлота» и «России» составит до 70 в неделю, что на 11% превышает показатели прошлого лета.