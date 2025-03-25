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Из Уфы начнут летать чаще самолеты в Москву

В пиковое летнее время авиакомпании будут выполнять до 70 рейсов в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Из Уфы увеличится число авиарейсов в Москву. Об этом рассказали в столичном аэропорту.

Так, о расширении рейсовой программу между столицами заявила авиакомпания «Аэрофлот». Начиная с 5 мая, к текущим шести ежедневным рейсам добавится дополнительный рейс авиакомпании «Россия». Далее, с 1 июня частота полётов возрастёт до 56 рейсов в неделю, а в июле и августе достигнет 63 рейсов еженедельно. В наиболее загруженный летний период общее количество рейсов «Аэрофлота» и «России» составит до 70 в неделю, что на 11% превышает показатели прошлого лета.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта «Уфа», увеличение количества рейсов позволит пассажирам выбирать более удобные варианты стыковок в московском аэропорту Шереметьево для дальнейших перелётов по России и за границу.

Ранее стало известно, что в Башкирии возобновили прямые рейсы между Батуми и Уфой. Также прямое авиасообщение связало республику и китайский остров Хайнань.

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