В Воронеже открылся новый детский сад в ЖК на улице Конструкторов на 120 мест

В Воронеже продолжают увеличивать количество детских садов, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны родителей. О развитии сети муниципальных дошкольных учреждений рассказал мэр Сергей Петрин 25 марта в своем телеграм-канале.
Власти принимают активные меры по обеспечению детей местами, среди которых не только строительство новых садов, но и выкуп встроенно-пристроенных помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах.
Недавнее открытие детского сада в жилом комплексе «Крымский квартал» на улице Конструкторов стало знаковым событием. Учреждение, расположенное на первых двух этажах жилого дома, может разместить 120 юных воспитанников (6 групп) и принимает детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Несмотря на то, что детский сад работает чуть больше недели, уже сейчас сюда ходят 40 воспитанников. Здесь — современное оснащение, включающее игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы. В специализированных кабинетах дети занимаются с психологом и логопедом. Есть и собственный участок с игровыми зонами для малышей разного возраста, что обеспечивает безопасность и комфорт во время прогулок.
Как отметил Сергей Петрин, детский сад является дошкольным отделением открытой в прошлом году 108-ой школы на Домостроителей, что предоставляет выпускникам определенные преимущества при поступлении в школу. Напомним, школа № 108, открытая 2 сентября, рассчитана на 1 600 учеников и была построена в рамках нацпроекта «Образование».
В Воронеже также активно строятся новые детские сады. В настоящее время ведется возведение сразу двух объектов: одного на 600 мест рядом с Образовательным центром «Содружество» и второго на 280 мест на улице Остужева. Помимо муниципальных, в городе открываются и частные детские сады. Например, такой открылся недавно на улице Ленинградской, рассчитанный на 86 детей (4 группы в возрасте от 1 года до 7 лет). Это учреждение также быстро заполнилось, и сейчас в нем занимаются 70 ребят. Такой интерес к негосударственным учреждениям говорит о высоком спросе на подобные услуги в Воронеже, особенно в расширяющихся микрорайонах, уверен Сергей Петрин.