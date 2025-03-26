В Воронеже открылся новый детский сад в ЖК на улице Конструкторов на 120 мест

В Воронеже также активно строятся новые детские сады. В настоящее время ведется возведение сразу двух объектов: одного на 600 мест рядом с Образовательным центром «Содружество» и второго на 280 мест на улице Остужева. Помимо муниципальных, в городе открываются и частные детские сады. Например, такой открылся недавно на улице Ленинградской, рассчитанный на 86 детей (4 группы в возрасте от 1 года до 7 лет). Это учреждение также быстро заполнилось, и сейчас в нем занимаются 70 ребят. Такой интерес к негосударственным учреждениям говорит о высоком спросе на подобные услуги в Воронеже, особенно в расширяющихся микрорайонах, уверен Сергей Петрин.