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Узнайте себя в героинях сериала «Секс в большом городе»

Звезде сериала «Секс в большом городе» Саре Джессике Паркер исполнилось 60 лет. Хотя в ее фильмографии немало достойных ролей, зритель знает актрису как Кэрри Брэдшоу — слегка взбалмошную, трогательную героиню сериала о четырех подругах, пытающихся устроить свою личную жизнь в Нью-Йорке. Сериал актуален и сейчас — и не только потому, что вышло его продолжение. Девушки и женщины всего мира до сих пор ассоциируют себя с героинями «СБГ». Так кто же вы — Кэрри, Миранда, Саманта или Шарлотта?

Источник: Газета.Ру

Звезде сериала «Секс в большом городе» Саре Джессике Паркер исполнилось 60 лет. Хотя в ее фильмографии немало достойных ролей, зритель знает актрису как Кэрри Брэдшоу — слегка взбалмошную, трогательную героиню сериала о четырех подругах, пытающихся устроить свою личную жизнь в Нью-Йорке. Сериал актуален и сейчас — и не только потому, что вышло его продолжение. Девушки и женщины всего мира до сих пор ассоциируют себя с героинями «СБГ». Так кто же вы — Кэрри, Миранда, Саманта или Шарлотта?