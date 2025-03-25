«АиФ»: Ефремов за время в колонии мог заработать около 235 тыс. рублей

«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра “Современник” [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я все время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека — это все звенья одной цепи, [следствие того,] как человек опускался», — объяснил он.