Минюст приостановил лицензию одного из агентств недвижимости в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства юстиции, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что речь идет про агентство недвижимости «Мегаполисный регион». В ведомстве уточнили, что причины приостановления лицензии следующие: оказание риелторских услуг работниками лицензиата, которые не имеют права оказывать услуги, относящиеся к исключительной компетенции риелтора.
Отмечается, что лицензия названного агентства недвижимости была приостановлена с 25 марта по 25 мая 2025 года. В указанный период у организации нет права на ведение риэлтерской деятельности. Кроме того, она должна принять меры, касающиеся устранения обнаруженных нарушений.
В Минюсте пояснили, что для расторжения заключенных договоров на оказание риелторских услуг нужно обращаться в названное агентство недвижимости.
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