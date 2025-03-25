Минюст приостановил лицензию одного из агентств недвижимости в Беларуси

Отмечается, что лицензия названного агентства недвижимости была приостановлена с 25 марта по 25 мая 2025 года. В указанный период у организации нет права на ведение риэлтерской деятельности. Кроме того, она должна принять меры, касающиеся устранения обнаруженных нарушений.