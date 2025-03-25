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Производство обуви сократилось в Ростовской области за год на 15%

В Ростовской области в 2024 году произвели 4 млн пар обуви.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год производство обуви сократилось на 15%. Об этом сообщает «РБК Ростов».

Так, в 2024 году на Дону было произведено 4,1 млн пар обуви. И это оказалось на 15% меньше, чем в 2023 году. Тогда было изготовлено 4,8 млн пар.

Что касается цены, то она увеличилась на 10%. Средняя стоимость одной пары обуви составила 2,25 тысяч рублей.

Кстати, при продаже обуви было выявлено 764 тысячи нарушений. Большая часть из них была связана с некорректной разрешительной документацией. А количество продаж контрафактной обуви выросло на 29%.