Производство обуви сократилось в Ростовской области за год на 15%

В Ростовской области за год производство обуви сократилось на 15%. Об этом сообщает «РБК Ростов».
Так, в 2024 году на Дону было произведено 4,1 млн пар обуви. И это оказалось на 15% меньше, чем в 2023 году. Тогда было изготовлено 4,8 млн пар.
Что касается цены, то она увеличилась на 10%. Средняя стоимость одной пары обуви составила 2,25 тысяч рублей.
Кстати, при продаже обуви было выявлено 764 тысячи нарушений. Большая часть из них была связана с некорректной разрешительной документацией. А количество продаж контрафактной обуви выросло на 29%.