Свердловская область направит более 500 млн рублей на поддержку Уральского НОЦ

«Таким образом, на поддержку участников УМНОЦ в 2025 году в Свердловской области направляется 500 млн рублей», — сказал он, отметив, что также планируется ввести две новые меры поддержки: возмещение до 85% затрат на проекты НОЦ, при этом проект должен быть социально ориентированным. Еще одна мера поддержки — низкопроцентные займы — от 1 до 3% на реализацию проектов.