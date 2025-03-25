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Свердловская область направит более 500 млн рублей на поддержку Уральского НОЦ

Первый замгубернатора региона Алексей Шмыков сообщил, что для участников планируют ввести возмещение до 85% затрат и низкопроцентные займы до 3% на реализацию проекта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Свердловская область направит порядка 500 млн рублей на поддержку проектов Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) в 2025 году. Также для участников планируется введение новых мер поддержки: возмещение до 85% затрат и низкопроцентные займы до 3% на реализацию проекта, сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.

«Таким образом, на поддержку участников УМНОЦ в 2025 году в Свердловской области направляется 500 млн рублей», — сказал он, отметив, что также планируется ввести две новые меры поддержки: возмещение до 85% затрат на проекты НОЦ, при этом проект должен быть социально ориентированным. Еще одна мера поддержки — низкопроцентные займы — от 1 до 3% на реализацию проектов.

Общая сумма предоставленных региональных средств за все время работы НОЦ составила 855 млн рублей. «Ряд проектов успешно завершен, они внедряются в серийное производство. Им на смену приходят новые проекты, направленные на создание и оперативное внедрение импортозамещающих технологий и продуктов. Такая ротация проектов доказывает эффективность НОЦ, ориентацию на качественное выполнение научно-технологических исследований и акцент на итоговый результат», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В 2024 году на поддержку проектов Уральского НОЦ от Свердловской области было направлено более 300 млн рублей, от Челябинской — 304,2 млн рублей, Курганская область за аналогичный период направила порядка 80 млн рублей. Среди разработок, запущенных в серийное производство — проект арктического пассажирского автобуса, установка для сортировки твердых коммунальных отходов, медицинское оборудование для выхаживания новорожденных.

Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие.