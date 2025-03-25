МАРТ прокомментировал ситуацию с картофелем в Беларуси

В ведомстве уточнили, что сейчас запасы картофеля в стабфондах составляют примерно 17 тысяч тонн. Согласно оценкам, указанных объемов хватит до конца межсезонного периода. Вместе с тем сказано, что за период с 18 по 24 марта МАРТ вместе с облисполкомами, Минским городским, районными исполнительными комитетами провели контрольные мероприятия в 219 объектах торговли и проверили соблюдение законодательства о торговле, а также защите прав потребителей при реализации картофеля.