МАРТ прокомментировал ситуацию с картофелем в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве уточнили, что сейчас запасы картофеля в стабфондах составляют примерно 17 тысяч тонн. Согласно оценкам, указанных объемов хватит до конца межсезонного периода. Вместе с тем сказано, что за период с 18 по 24 марта МАРТ вместе с облисполкомами, Минским городским, районными исполнительными комитетами провели контрольные мероприятия в 219 объектах торговли и проверили соблюдение законодательства о торговле, а также защите прав потребителей при реализации картофеля.
Говорится, что картофеля не было в четырех торговых объектах. Называются «Санта Ритейл» в Минске, торговый объект «Икс Плюс» в Гомеле, у ИП Полуян О. А в Гродно (не были выполнены заявки поставщиком).
Сказано, что в 4% объектов на продажу предлагался картофель, которые не соответствовал требованиям законодательств. На нем имелись следы гнили, трещины, механические повреждения, также были позеленевшие картофелины. Товар был изъят.
В МАРТ отметили, что завышение цен на картофель было выявлено у индивидуального предпринимателя Карча В. Р. При установленной предельной максимальной розничной цене 1,10 рубля за килограмм, стоимость свежего картофеля была 2 рубля за кило.
«Субъектам хозяйствования, допустившим нарушения законодательства, выданы рекомендации об их устранении», — заметили в пресс-службе.
Напомним, что Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля.
Кстати, белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на отсутствие картофеля в магазинах.
А еще МАРТ назвал положенный размер белорусской картошки и допустимые повреждения при продаже.