Путин посмертно наградил подполковника Маслиенко Орденом Мужества

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно Орденом Мужества главу управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александра Маслиенко, который погиб при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Орденом Мужества Маслиенко Александра Александровича — начальника муниципального бюджетного учреждения “Управление оперативного реагирования Шебекинского муниципального округа”, Белгородская область (посмертно)», — сообщается в указе президента.
Маслиенко погиб в июле 2024 года при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа.
Кроме того, Путин наградил Орденом Мужества посмертно дежурного инженера подстанции «Металлургическая» в Белгородской области Виктора Тыняного.
Также медалью «За отвагу» посмертно был награжден стрелок батальона «Преображенский» белгородской общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядка» Владимир Смоляков.