Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова

«За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича — сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам», — говорится в тексте документа.