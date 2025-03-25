Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича — сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам», — говорится в тексте документа.