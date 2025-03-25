Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского

«За большой вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Александра Невского архиепископа Езраса — главу централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской апостольской православной Церкви», — сказано в документе.