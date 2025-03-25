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Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского

Путин наградил главу Армянской апостольской церкви орденом Александра Невского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Нерсисяна) орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Александра Невского архиепископа Езраса — главу централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской апостольской православной Церкви», — сказано в документе.