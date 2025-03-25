Путин наградил школьницу, спасшую детей из горящего дома в Томске

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу из Томской области Викторию Гребенькову, которая спасла своих сестер и братьев из горящего дома.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Гребенькову Викторию Алексеевну — учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Комсомольской средней общеобразовательной школы Первомайского района Томской области», — говорится в документе.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре прошлого года наградила участников всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Среди ребят, которым спикер Совфеда вручила медали «За проявленное мужество», была и Виктория Гребенькова. Школьница из села Комсомольское помогла своим братьям и сестрам выбраться из дома, когда там начался пожар, это случилось в апреле 2024 года. Как отмечено в сообщении на сайте Совфеда, Виктория спасла пятерых детей в возрасте от 1,5 до 13 лет.
Путин наградил медалью «За спасение погибавших» еще одного жителя Томской области — Михаила Процкого, который, по данным региональных СМИ, спас троих детей из пожара в доме его соседей в феврале 2024 года.