Путин наградил школьницу, спасшую детей из горящего дома в Томске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре прошлого года наградила участников всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Среди ребят, которым спикер Совфеда вручила медали «За проявленное мужество», была и Виктория Гребенькова. Школьница из села Комсомольское помогла своим братьям и сестрам выбраться из дома, когда там начался пожар, это случилось в апреле 2024 года. Как отмечено в сообщении на сайте Совфеда, Виктория спасла пятерых детей в возрасте от 1,5 до 13 лет.