МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы «Россия сегодня», в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия “МИА “Россия сегодня”, — сказано в документе.
Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко.
Кроме того, Путин объявил благодарность:
военному корреспонденту Ивану Зуеву;фотокорреспондентам Евгению Биятову, Максиму Богодвиду и Алексею Майшеву;корреспонденту сайта ria.ru Давиду Нармании;руководителю направления онлайн-продуктов Артему Чибарову.
Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания «Украина.ру» — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.