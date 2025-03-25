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Путин отметил работу сотрудников медиагруппы «Россия сегодня»

Путин наградил почетными грамотами сотрудников медиагруппы «Россия сегодня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы «Россия сегодня», в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия “МИА “Россия сегодня”, — сказано в документе.

Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко.

Кроме того, Путин объявил благодарность:

военному корреспонденту Ивану Зуеву;фотокорреспондентам Евгению Биятову, Максиму Богодвиду и Алексею Майшеву;корреспонденту сайта ria.ru Давиду Нармании;руководителю направления онлайн-продуктов Артему Чибарову.

Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания «Украина.ру» — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.