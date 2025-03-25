На ускорителе NICA стартовал первый сеанс

«Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле-августе», — рассказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, которого цитирует Telegram-канал.