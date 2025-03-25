На ускорителе NICA стартовал первый сеанс

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Старт первого сеанса состоялся на ускорительном комплексе NICA в Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом сообщает Telegram-канал ОИЯИ.
«Сеанс продлится около полугода и завершится столкновением встречных пучков ксенона (Xe) в точке их пересечения в зале MPD. В ходе сеанса будут поэтапно задействованы источник ионов “Крион-6Т”, линейный ускоритель, бустер, нуклотрон, установка BM@N. Затем будут осуществлены захолаживание магнитов, настройка каналов транспортировки и инжекции пучков в коллайдер и их циркуляция», — говорится в сообщении.
Старт состоялся в присутствии полномочных представителей стран-членов, которые принимают участие в сессии Комитета полномочных представителей (КПП ОИЯИ).
«Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле-августе», — рассказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, которого цитирует Telegram-канал.
NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) — ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.