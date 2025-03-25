Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов

Медалями ордена «Родительская слава» награждены Михаил и Полина Митрохины, Александр и Наталья Склемины, Максим и Наталия Шайхутдиновы из Рязанской области, Юрий и Анна Пустынниковы, Александр и Светлана Шаталовы из Тамбовской области, а также Холидали и Евгения Олимовы, Камал и Екатерина Шарафутдиновы из Красноярского края.