Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующие указы опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент наградил Ивана и Милану Ульяновых из Московской области орденом «Родительская слава».
Медалями ордена «Родительская слава» награждены Михаил и Полина Митрохины, Александр и Наталья Склемины, Максим и Наталия Шайхутдиновы из Рязанской области, Юрий и Анна Пустынниковы, Александр и Светлана Шаталовы из Тамбовской области, а также Холидали и Евгения Олимовы, Камал и Екатерина Шарафутдиновы из Красноярского края.
Этих медалей удостоены также супруги Сергей и Татьяна Мордвиновы из Ульяновской области, Андрей и Анастасия Романовы из Владимирской области, Юрий и Вера Светловы из Удмуртии, Вадим и Неля Шурко из Калининградской области, Рафик и Рамзия Юсуповы из Татарстана.
Другим указом президент присвоил звания «Мать-героиня» Антониде Акининой из Красноярского края, Зинаиде Иост из Новосибирской области, Марии Кайровой из Москвы, Кулизар Коркмазовой из Карачаево-Черкесии. Этого же звания были удостоены Юлия Перепелкина из Саратовской области, Елена Пыркова из Марий Эл, Наталия Склянчук из Нижегородской области и Виктория Циркунова из Пермского края.