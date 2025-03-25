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Скончалась актриса передачи «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко

Скончалась актриса Галина Марченко, известная своей ролью Каркуши в популярной детской программе «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает сайт телепередачи.

Актрисе было 88 лет.

Скончалась актриса Галина Марченко, известная своей ролью Каркуши в популярной детской программе «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает сайт телепередачи.

«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет», — говорится в заявлении программы «Спокойной ночи, малыши!». Оно опубликовано на официальном сайте телепередачи.

Персонаж Каркуша — первая и единственная девочка-кукла в этой передаче — был введен в шоу в 1982 году. Галина Марченко начала озвучивать ее в 1998 году после смерти актрисы Гетруды Суфимовой, которая играла эту роль до нее. Программа «Спокойной ночи, малыши!» транслируется с 1964 года и является любимым детским шоу нескольких поколений.