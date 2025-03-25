Скончалась актриса передачи «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко

Персонаж Каркуша — первая и единственная девочка-кукла в этой передаче — был введен в шоу в 1982 году. Галина Марченко начала озвучивать ее в 1998 году после смерти актрисы Гетруды Суфимовой, которая играла эту роль до нее. Программа «Спокойной ночи, малыши!» транслируется с 1964 года и является любимым детским шоу нескольких поколений.