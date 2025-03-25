Пленный боец ВСУ заявил об отсутствии приказа отступать из Курской области

Пленный боец ВСУ Владимир Коваль сообщил, что киевское командование не отдавало приказа оставшимся в Курской области украинским подразделениям об отступлении или выходе с территории России, пишет РИА Новости.
«Нет, не было», — ответил украинский боец на вопрос об отступлении из Курской области.
Отмечается, что Владимир Коваль оказался в плену в регионе.
Ранее председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов показал прощальные видеозаписи бойцов ВСУ, которые попали в окружение в Курской области. По их словам, командование обещало, что все будет хорошо. Однако в результате бойцы оказались в окружении.