Пленный боец ВСУ заявил об отсутствии приказа отступать из Курской области

Ранее председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов показал прощальные видеозаписи бойцов ВСУ, которые попали в окружение в Курской области. По их словам, командование обещало, что все будет хорошо. Однако в результате бойцы оказались в окружении.