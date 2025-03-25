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Пленный боец ВСУ заявил об отсутствии приказа отступать из Курской области

Бойца ВСУ, который заявил об отсутствии приказа отступать из Курской области, взяли в плен в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Пленный боец ВСУ Владимир Коваль сообщил, что киевское командование не отдавало приказа оставшимся в Курской области украинским подразделениям об отступлении или выходе с территории России, пишет РИА Новости.

«Нет, не было», — ответил украинский боец на вопрос об отступлении из Курской области.

Отмечается, что Владимир Коваль оказался в плену в регионе.

Ранее председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов показал прощальные видеозаписи бойцов ВСУ, которые попали в окружение в Курской области. По их словам, командование обещало, что все будет хорошо. Однако в результате бойцы оказались в окружении.