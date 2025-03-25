Умерла актриса Галина Марченко

«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче “Спокойной ночи, малыши!”. Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую “маму”, — говорится в сообщении.
Актриса исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе «Спокойной ночи, малыши!», в каждую куклу вкладывая частицу своей души, а в 1998 году Марченко начала озвучивать Каркушу.
«Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой “Спокойной ночи, малыши!”, подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем», — отмечается в сообщении.
Коллектив программы «Спокойной ночи, малыши!» и компании АВМ Медиа выразили глубочайшие искренние соболезнования родным и близким Галины Марченко.
Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет театрального училища имени Щепкина. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (ныне РАМТ), также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях. С 1975 года она работала на Центральном телевидении.