Трамп: США ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной о завершении конфликта

Соединенные Штаты ведут глубокие дискуссии с представителями России и Украины о вопросах урегулирования вооруженного конфликта, которые рассматривались в ходе контактов в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что обсуждения идут хорошо.
«Достигнут большой прогресс», — сообщил журналистам американский лидер, комментируя итоги переговоров представителей США с российской и украинской делегациями в Эр-Рияде.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя госдепартамента США Тэмми Брюс, что американская сторона никогда не была настолько близка к прекращению огня на Украине, как сейчас. По ее словам, только после режима остановки боевых действий можно будет вести обсуждения о достижении долгосрочного и устойчивого мира.