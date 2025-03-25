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Трамп: США ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной о завершении конфликта

Дональд Трамп заявил, что в переговорах об урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты ведут глубокие дискуссии с представителями России и Украины о вопросах урегулирования вооруженного конфликта, которые рассматривались в ходе контактов в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что обсуждения идут хорошо.

«‎Достигнут большой прогресс», — сообщил журналистам американский лидер, комментируя итоги переговоров представителей США с российской и украинской делегациями в Эр-Рияде.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя госдепартамента США Тэмми Брюс, что американская сторона никогда не была настолько близка к прекращению огня на Украине, как сейчас. По ее словам, только после режима остановки боевых действий можно будет вести обсуждения о достижении долгосрочного и устойчивого мира.