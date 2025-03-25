Трамп: США ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной о завершении конфликта

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя госдепартамента США Тэмми Брюс, что американская сторона никогда не была настолько близка к прекращению огня на Украине, как сейчас. По ее словам, только после режима остановки боевых действий можно будет вести обсуждения о достижении долгосрочного и устойчивого мира.