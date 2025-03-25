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Терапевт развенчала мифы о диабете

Терапевт Леонтьева: развитие диабета возможно даже при нормальном весе.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что диабет возникает только у людей с избыточным весом или у тех, кто постоянно налегает на сладости. Однако, на самом деле, это коварное заболевание связано со множеством факторов. Мифы о диабете развенчала в разговоре с изданием RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева.

— Сам по себе сахар не является прямой причиной диабета. А ожирение, хоть и является одним из основных факторов риска развития диабета 2-го типа, но диабет может появиться и у людей с нормальным весом. Это связано с генетической предрасположенностью, аутоиммунными заболеваниями и другими факторами, — подчеркнула доктор.

Медик уточнила, что риск развития диабета увеличивается с возрастом, особенно после 45 лет. Существует и, так называемый, гестационный диабет, который развивается во время беременности, и повышает риск развития диабета 2-го типа в будущем. В группе риска также пациенты с синдромом поликистозных яичников и те, кто принимают кортикостероиды.

Как писал сайт KP.RU, сахарный диабет — это целая группа заболеваний, которые объединяет гипергликемия, то есть повышение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за дефектов производства или действия инсулина. Данное заболевание приводит к повреждениям и проблемам в работе разных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов.