Терапевт развенчала мифы о диабете

Медик уточнила, что риск развития диабета увеличивается с возрастом, особенно после 45 лет. Существует и, так называемый, гестационный диабет, который развивается во время беременности, и повышает риск развития диабета 2-го типа в будущем. В группе риска также пациенты с синдромом поликистозных яичников и те, кто принимают кортикостероиды.