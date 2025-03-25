Умерла кукловод Каркуши из передачи «Спокойной ночи, малыши!»: жизнь легендарной Галины Марченко

Эта судьбоносная встреча стала для артистки не просто удачей, а настоящим предназначением. Она связала свою жизнь с программой «Спокойной ночи, малыши!», завоевала любовь миллионов маленьких зрителей и оставила неизгладимый след в их памяти благодаря своему уникальному голосу, который продолжает жить в сердцах тех, кто вырос на ее голосе и ее персонажах.