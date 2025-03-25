Эти напитки сберегут здоровье почек: советы нефролога

Почки ежедневно работают, чтобы очистить наш организм, помогают избежать отеков, интоксикации и зашлакованности. Как сохранить здоровье почек на долгие годы, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-нефролог Ольга Козина.
— Свежевыжатые соки из огурца, моркови, свеклы — отличные напитки для очищения почек. Они не только содержат необходимые витамины и минералы, но и способствуют выведению токсинов, поддерживая работу мочевыводящих путей. Помимо этого, поддержать нормальную работу почек помогут лимонная вода и зеленый чай, которые помогают бороться с воспалением и укрепляют иммунную систему, — пояснила доктор.
Также она рекомендовала пить травяные чаи, клюквенный сок и, конечно, не забывать про обычную негазированную воду — ее необходимо выпивать до двух литров в сутки.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что почки — парный орган, который регулирует уровень жидкости и химических веществ, отвечает за очищение крови и контроль баланса натрия, калия, кальция в крови. В большинстве случаев при повышенной концентрации кальция увеличивается риск возникновения камней в почках.