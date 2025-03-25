Эти напитки сберегут здоровье почек: советы нефролога

— Свежевыжатые соки из огурца, моркови, свеклы — отличные напитки для очищения почек. Они не только содержат необходимые витамины и минералы, но и способствуют выведению токсинов, поддерживая работу мочевыводящих путей. Помимо этого, поддержать нормальную работу почек помогут лимонная вода и зеленый чай, которые помогают бороться с воспалением и укрепляют иммунную систему, — пояснила доктор.