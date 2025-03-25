Умерла актриса и кукловод Галина Марченко, ей было 88 лет

Сегодня, 25 марта, ушла из жизни известная актриса и кукловод Галина Марченко. Она 25 лет озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!». В детской редакции актриса проработала почти 50 лет. Об этом написали на официальной странице передачи.
Галина Марченко называла Каркушу своей главной любовью и основным событием актерской карьеры. Известный всей стране кукловод окончила Высшее театральное училище имени Щепкина при Академическом Малом театре. Она также прошла курсы режиссера в училище имени Щукина. С Каркушей Галина Марченко познакомилась в 1998 году. Коллеги считали, что актриса очень схожа со своим персонажем.
«Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой “Спокойной ночи, малыши!”, подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем», — написали на сайте.
Коллектив передачи и компании АВМ Медиа принес соболезнования родственникам.
25 марта состоялось прощание с не менее известной артисткой Ларисой Голубкиной. Она известна по ролям в кинокартинах «Освобождение» и «Дайте жалобную книгу».