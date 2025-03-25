Голос детства: Озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!» актриса умерла в 88 лет

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре. Затем она прошла режиссёрские курсы в училище имени Щукина. За полувековую работу в программе «Спокойной ночи, малыши!» артистка озвучила разных персонажей, в том числе Хрюшу, Степашку и Мишутку, а в 1998 году она стала голосом Каркуши, подварив этому персонажу любовь миллионов юных телезрителей.