Новые правила для собачников: штрафы за самовыгул вырастут в разы

В России могут ужесточить наказание за самовыгул собак. Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с NEWS.ru уточнил, что штрафы для хозяев, отпускающих питомцев гулять без присмотра, должны доходить до 50 тысяч рублей. Он подготовил законопроект, где предложил не только увеличить денежные взыскания, но и ввести тюремное заключение для владельцев собак, которые нападают на людей.
Парламентарий отметил, что штрафы нужно сделать серьезными, чтобы они заставляли людей задуматься. По его мнению, сумма в 50 тысяч рублей способна повлиять на поведение хозяев. Он уверен, что это поможет снизить риски как для окружающих, так и для самих животных.
Бурматов пояснил, что самовыгулом будут считать случаи, когда собака гуляет без поводка, ошейника и намордника — для крупных пород. При этом правило не коснется прогулок на территории частных домов владельцев.
Ранее в Совфеде призвали ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. По мнению сенаторов, при нападении собак на человека, наказание должен получать именно хозяин.