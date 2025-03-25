Новые правила для собачников: штрафы за самовыгул вырастут в разы

В России могут ужесточить наказание за самовыгул собак. Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с NEWS.ru уточнил, что штрафы для хозяев, отпускающих питомцев гулять без присмотра, должны доходить до 50 тысяч рублей. Он подготовил законопроект, где предложил не только увеличить денежные взыскания, но и ввести тюремное заключение для владельцев собак, которые нападают на людей.