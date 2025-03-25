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Новые правила для собачников: штрафы за самовыгул вырастут в разы

Депутат Бурматов: Штрафы за самовыгул собак должны достигать 50 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ужесточить наказание за самовыгул собак. Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с NEWS.ru уточнил, что штрафы для хозяев, отпускающих питомцев гулять без присмотра, должны доходить до 50 тысяч рублей. Он подготовил законопроект, где предложил не только увеличить денежные взыскания, но и ввести тюремное заключение для владельцев собак, которые нападают на людей.

Парламентарий отметил, что штрафы нужно сделать серьезными, чтобы они заставляли людей задуматься. По его мнению, сумма в 50 тысяч рублей способна повлиять на поведение хозяев. Он уверен, что это поможет снизить риски как для окружающих, так и для самих животных.

Бурматов пояснил, что самовыгулом будут считать случаи, когда собака гуляет без поводка, ошейника и намордника — для крупных пород. При этом правило не коснется прогулок на территории частных домов владельцев.

Ранее в Совфеде призвали ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. По мнению сенаторов, при нападении собак на человека, наказание должен получать именно хозяин.