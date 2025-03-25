Глава Гагаузии Гуцул задержана в Кишиневе на 72 часа

Ранее KP.RU писал, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Сообщается, что у нее забрали паспорт, а также устроили «дополнительный досмотр» сотрудники Антикоррупционного центра. Руководитель Гагаузской автономии собиралась отправиться в Стамбул в служебную командировку. При этом игнорируется тот факт, что у Гуцул имеется билет на обратный рейс в Кишинёв, запланированный на 30 марта.