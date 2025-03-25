Глава Гагаузии Гуцул задержана в Кишиневе на 72 часа

Главу Гагаузской автономии в Молдавии Евгению Гуцул задержали сотрудники Национального центра по противодействию коррупции (НЦПК). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу центра.
«Гуцул задержана офицерами НЦБК на 72 часа», — передали в пресс-службе.
Уточняется, что все подробности будут озвучены в среду, 26 марта.
Гуцул занимает свой пост с 19 июля 2023 года.
Ранее KP.RU писал, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Сообщается, что у нее забрали паспорт, а также устроили «дополнительный досмотр» сотрудники Антикоррупционного центра. Руководитель Гагаузской автономии собиралась отправиться в Стамбул в служебную командировку. При этом игнорируется тот факт, что у Гуцул имеется билет на обратный рейс в Кишинёв, запланированный на 30 марта.