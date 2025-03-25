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Глава Гагаузии Гуцул задержана в Кишиневе на 72 часа

Глава Гагаузии задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией.

Источник: Комсомольская правда

Главу Гагаузской автономии в Молдавии Евгению Гуцул задержали сотрудники Национального центра по противодействию коррупции (НЦПК). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу центра.

«Гуцул задержана офицерами НЦБК на 72 часа», — передали в пресс-службе.

Уточняется, что все подробности будут озвучены в среду, 26 марта.

Гуцул занимает свой пост с 19 июля 2023 года.

Ранее KP.RU писал, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Сообщается, что у нее забрали паспорт, а также устроили «дополнительный досмотр» сотрудники Антикоррупционного центра. Руководитель Гагаузской автономии собиралась отправиться в Стамбул в служебную командировку. При этом игнорируется тот факт, что у Гуцул имеется билет на обратный рейс в Кишинёв, запланированный на 30 марта.