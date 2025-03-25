Ветеран флота Вадим Агафонцев стал новым героем спецпроекта «Непобедимые»

После войны он работал геологом, принимал участие в исследованиях атомных полигонов, а выйдя на пенсию, занялся ветеранской деятельностью. Агафонцев ходил по школам, делился воспоминаниями о войне, рассказывал молодому поколению о том, что значит служить своей стране. Сейчас ему 98 лет, он живёт в Москве, смотрит большой теннис и читает книги.