Ветеран флота Вадим Агафонцев стал новым героем спецпроекта «Непобедимые»

В среду, 27 марта, выйдет новый выпуск спецпроекта «АиФ» о ветеранах Великой Отечественной войны «Непобедимые».
Его героем стал ветеран Вадим Агафонцев, который служил на Черноморском флоте, на сторожевом катере. После войны работал на атомных полигонах, а сейчас воспитывает внуков и рассказывает им о своем боевом пути.
Свою службу он начал в 1943 году в Новороссийском дивизионе морских охотников на подводные лодки. О Победе узнал там же, когда радисты сообщили радостную новость. По его словам, моряки от счастья открыли стрельбу боевыми снарядами.
После войны он работал геологом, принимал участие в исследованиях атомных полигонов, а выйдя на пенсию, занялся ветеранской деятельностью. Агафонцев ходил по школам, делился воспоминаниями о войне, рассказывал молодому поколению о том, что значит служить своей стране. Сейчас ему 98 лет, он живёт в Москве, смотрит большой теннис и читает книги.
Напомним, что в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне «Аргументы и Факты» запустил цикл интервью в программе «Непобедимые».
Спецпроект «Непобедимые» рассказывает истории фронтовиков, прошедших войну и внесших вклад в послевоенное развитие страны. Полное интервью о страшных событиях войны можно посмотреть на страничках АиФа в «ВК» и «Одноклассниках». Кроме того, каждый ролик публикуется на сайте aif.ru, видеохостинге RUTUBE и телеграм-канале «АиФ».