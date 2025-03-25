Пострадавший от двух хаски в Сочи ребёнок идёт на поправку: подробности

Кроме того, Валентин рассказал о конфликте с бывшей женой. Он утверждает, что женщина забрала 3 миллиона рублей, которые предназначались на лечение сына. По словам мужчины, она воспользовалась старой доверенностью, выданной 10 лет назад для раздела имущества и продажи земли. Однако документ уже не действует, так как Валентин обновил паспортные данные. Он считает, что действия экс-супруги были незаконными.