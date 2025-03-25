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Пострадавший от двух хаски в Сочи ребёнок идёт на поправку: подробности

Отец искусанного хаски в Сочи мальчика заявил, что сын чувствует себя хорошо.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи две собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика, но сейчас его состояние стабильно, сообщил отец ребенка Валентин в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что сын прошел операцию и теперь ждет, пока приживется пересаженный участок кожи. Мальчик вместе с отцом проходит лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.

Отец рассказал, что они надеются на успешное восстановление. По его словам, кожный лоскут должен хорошо прижиться, а в будущем ребенку предстоят операции по восстановлению верхней губы и носа. Валентин выразил надежду, что все пройдет хорошо.

Ранее отец сообщал, что мальчик пока общается жестами. После реанимации его перевели в обычную палату, где он находится вместе с родителем.

Кроме того, Валентин рассказал о конфликте с бывшей женой. Он утверждает, что женщина забрала 3 миллиона рублей, которые предназначались на лечение сына. По словам мужчины, она воспользовалась старой доверенностью, выданной 10 лет назад для раздела имущества и продажи земли. Однако документ уже не действует, так как Валентин обновил паспортные данные. Он считает, что действия экс-супруги были незаконными.