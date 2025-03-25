Офтальмолог Маляцинский: высокое давление может спровоцировать глаукому

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что глаукома представляет собой заболевание глаз, приводящее к поражению зрительного нерва. Выделяют две формы: открытоугольную и закрытоугольную. Первый вид считается более распространенным. Как правило, эта форма долгое время протекает бессимптомно. Иногда люди даже не подозревают о ее наличии у себя.