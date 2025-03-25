Офтальмолог Маляцинский: высокое давление может спровоцировать глаукому

Глаукома — одно из самых распространенных заболеваний глаз, которое, без должного лечения, может привести к полной слепоте. О том, кто наиболее подвержен данному заболеванию, сообщил в разговоре с «РИАМО» врач-офтальмолог, офтальмохирург Маляцинский.
— Развитию глаукомы способствуют такие факторы, как травмы глаза, хронические заболевания, гипертония и нарушения обмена веществ. Они могут ухудшить кровообращение внутри глаза, — объяснил специалист.
Доктор добавил, что генетическая предрасположенность — одна из главных причин глаукомы. Если у родственников было это заболевание, риск его развития значительно возрастает. Также к развитию глаукомы могут привести возрастные изменения. Многие люди сталкиваются с проблемой после 40 лет.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что глаукома представляет собой заболевание глаз, приводящее к поражению зрительного нерва. Выделяют две формы: открытоугольную и закрытоугольную. Первый вид считается более распространенным. Как правило, эта форма долгое время протекает бессимптомно. Иногда люди даже не подозревают о ее наличии у себя.
Вторая форма глаукомы, напротив, может сопровождаться резкими болями, тошнотой, затуманенностью во время приступа.