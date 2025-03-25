Раскрыты популярные схемы мошенничества на ЕГЭ

Мошенники предлагают школьникам, якобы, правильные ответы ЕГЭ, однако, это популярная схема обмана, в итоге дети, которые верят злоумышленникам, остаются без средств и могут провалить экзамен. Об этом заявила в разговоре с изданием Lenta.ru педагог Виктория Подсухина.
— Злоумышленники сообщают школьникам о якобы произошедших изменениях в содержании заданий или критериях их оценки и предлагают за деньги предоставить секретные данные. Иногда они пишут от членов экзаменационной комиссии, — предупредила собеседница издания.
Эксперт уточнила, что также не следует пытаться найти данные о том, как отвечали выпускники из других часовых поясов, например, жители Дальнего Востока. Дело в том, что составители экзамена предусмотрели такую возможность, и задания у детей из разных регионов страны будут отличаться.
«Известия» подчеркнули, что потенциальные жертвы мошеннических схем, связанных с ЕГЭ, — это прежде всего сами выпускники, которые уже имеют опыт использования онлайн-банков, а также свои собственные счета и банковские карточки. Ситуацию усугубляет тот факт, что сама атмосфера ЕГЭ достаточно напряженная и волнительная, а чрезвычайные ситуации перед экзаменами или на них самих могут только ухудшить психологическое состояние учеников.
Ранее «Москва 24» сообщила, что досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 21 марта. Экзамены будут проходить до 21 апреля в 66 регионах страны. К испытаниям допустят школьников, которые заканчивают обучение в 2025 году.