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Раскрыты популярные схемы мошенничества на ЕГЭ

Педагог Подсухина призвала не верить мошенникам, которые обещают ответы на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники предлагают школьникам, якобы, правильные ответы ЕГЭ, однако, это популярная схема обмана, в итоге дети, которые верят злоумышленникам, остаются без средств и могут провалить экзамен. Об этом заявила в разговоре с изданием Lenta.ru педагог Виктория Подсухина.

— Злоумышленники сообщают школьникам о якобы произошедших изменениях в содержании заданий или критериях их оценки и предлагают за деньги предоставить секретные данные. Иногда они пишут от членов экзаменационной комиссии, — предупредила собеседница издания.

Эксперт уточнила, что также не следует пытаться найти данные о том, как отвечали выпускники из других часовых поясов, например, жители Дальнего Востока. Дело в том, что составители экзамена предусмотрели такую возможность, и задания у детей из разных регионов страны будут отличаться.

«Известия» подчеркнули, что потенциальные жертвы мошеннических схем, связанных с ЕГЭ, — это прежде всего сами выпускники, которые уже имеют опыт использования онлайн-банков, а также свои собственные счета и банковские карточки. Ситуацию усугубляет тот факт, что сама атмосфера ЕГЭ достаточно напряженная и волнительная, а чрезвычайные ситуации перед экзаменами или на них самих могут только ухудшить психологическое состояние учеников.

Ранее «Москва 24» сообщила, что досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 21 марта. Экзамены будут проходить до 21 апреля в 66 регионах страны. К испытаниям допустят школьников, которые заканчивают обучение в 2025 году.