Раскрыты популярные схемы мошенничества на ЕГЭ

«Известия» подчеркнули, что потенциальные жертвы мошеннических схем, связанных с ЕГЭ, — это прежде всего сами выпускники, которые уже имеют опыт использования онлайн-банков, а также свои собственные счета и банковские карточки. Ситуацию усугубляет тот факт, что сама атмосфера ЕГЭ достаточно напряженная и волнительная, а чрезвычайные ситуации перед экзаменами или на них самих могут только ухудшить психологическое состояние учеников.