Суд Москвы разрешил бывшему мужу Алсу Абрамову выезд за границу

Московский Чертановский суд отклонил иск певицы Алсу, которая пыталась добиться ограничения на выезд из России для своего бывшего мужа Яна Абрамова. Об этом информируют суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
«Суд в столице отказал певице Алсу в удовлетворении административного иска об отказе временного ограничения должника права выезда из Российской Федерации», — следует из сообщения.
Суд постановил, что отказ в удовлетворении требований исполнительницы и отсутствие временных ограничений на выезд Абрамова являются правомерными.
Ранее, в августе 2024 года, адвокат Абрамова Александр Добровинский сообщил о расторжении брака пары. Суд дал супругам два месяца на примирение, но Алсу настояла на разводе, несмотря на попытки Абрамова сохранить семью. Позднее супруги заявили, что намерены делить имущество на 30 млрд рублей.