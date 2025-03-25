Суд Москвы разрешил бывшему мужу Алсу Абрамову выезд за границу

Ранее, в августе 2024 года, адвокат Абрамова Александр Добровинский сообщил о расторжении брака пары. Суд дал супругам два месяца на примирение, но Алсу настояла на разводе, несмотря на попытки Абрамова сохранить семью. Позднее супруги заявили, что намерены делить имущество на 30 млрд рублей.