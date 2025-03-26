Что можно и нельзя делать в Никифоров день 26 марта, когда нельзя есть пирожки

Православная церковь 26 марта вспоминает святого Никифора Исповедника. В народе принято отмечать Никифоров день. Интересно, что в данный день не следует печь, а также есть пирожки.
Что нельзя делать 26 марта.
Не рекомендуется 26 марта печь пирожки с картофелем, а также угощать ими знакомых и родственников. Предки верили, что подобное может привлечь в дом смерть. День не подходит для рубки деревьев. Считалось, что могли начаться неприятности в жизни.
Что можно делать 26 марта.
По традиции, в 26 марта было принято ходить на рыбалку. Это связано с тем, что в названный день хорошо ловились плотва, окунь. Кроме того, обязательно посещали баню для укрепления здоровья.
Согласно приметам, холодный ветер указывает на то, что подобная погода продержится до конца весны. Сильный туман предупреждал о дождливом лете.
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