Байкер чудом выжил в перестрелке: мужчину спас гаджет

Жена байкера поделилась с журналистами, что муж сначала решил, будто его сильно ударили. Он не сразу понял, что в него стреляли. По ее словам, мужчина осознал случившееся, когда все уже закончилось, а преступники сбежали с мотоциклом. Полиция сейчас ищет подозреваемых, которые пока остаются на свободе. Жена добавила, что все знакомые были потрясены этой историей. Даже врач удивился, как рюкзак, чехол, куртка и ноутбук остановили пулю. Она считает, что спасение мужа стало настоящим чудом.