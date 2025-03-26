Байкер чудом выжил в перестрелке: мужчину спас гаджет

В Бразилии мотоциклист чудом остался жив после нападения. Инцидент произошел 18 марта. 35-летний байкер ехал по дороге, когда на него напали пятеро мужчин. Один из них бросил велосипед под колеса мотоцикла, из-за чего тот остановился. Затем другой нападавший схватил мужчину, а остальные принялись красть его мотоцикл. Об этом пишет Need to Know.
Хотя байкер поднял руки, один из преступников выстрелил ему в спину. После этого злоумышленники забрали мотоцикл и скрылись, бросив свои велосипеды на месте преступления в Сан-Паулу.
Случайный прохожий заметил произошедшее и отвез пострадавшего в больницу в соседний город Осаско. Врачи обнаружили, что пуля прошла через рюкзак и застряла в ноутбуке, потеряв скорость. Благодаря этому ранение оказалось неопасным. Пострадавшему зашили рану, и в тот же день он вернулся домой. Позже брошенный мотоцикл нашли на одной из улиц Осаско.
Жена байкера поделилась с журналистами, что муж сначала решил, будто его сильно ударили. Он не сразу понял, что в него стреляли. По ее словам, мужчина осознал случившееся, когда все уже закончилось, а преступники сбежали с мотоциклом. Полиция сейчас ищет подозреваемых, которые пока остаются на свободе. Жена добавила, что все знакомые были потрясены этой историей. Даже врач удивился, как рюкзак, чехол, куртка и ноутбук остановили пулю. Она считает, что спасение мужа стало настоящим чудом.
Ранее стало известно, что в Сеуле мотоциклист провалился в 20-метровую яму на дороге. В результате трагедии мужчина скончался от полученных травм.