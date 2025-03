Байкер чудом выжил в перестрелке: мужчину спас гаджет

В Бразилии мотоциклист чудом остался жив после нападения. Инцидент произошел 18 марта. 35-летний байкер ехал по дороге, когда на него напали пятеро мужчин. Один из них бросил велосипед под колеса мотоцикла, из-за чего тот остановился. Затем другой нападавший схватил мужчину, а остальные принялись красть его мотоцикл. Об этом пишет Need to Know.