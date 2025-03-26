Опасные канцерогены: какую опасность таят в себе поддельные духи

Покупать духи у непроверенных производителей или, так называемые, копии популярных брендов, может быть небезопасно для здоровья. Такой продукт способен спровоцировать насморк, удушье, крапивницу и другие нарушения, об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач, специалист в сфере парфюмерии Евгений Таратухин.
— Среди эффектов, из-за которых душистые вещества исключаются из списка разрешенных, может быть канцерогенный эффект, влияние на репродуктивную, эндокринную, нервную систему. В «копиях» их продолжают использовать, потому что это дешевле, — объяснил эксперт.
Медик добавил, что самый распространенный побочный эффект — это аллергия, которая может проявляться чиханием, кашлем, затруднением дыхания, покраснением кожи.
Кроме того, компоненты, входящие в состав неоригинальных парфюмов, способны трансформироваться в формалин, который может привести к раку печени, вызывать тошноту, головокружение и мигрени, сообщили «Известия».
Чтобы отличить подделку от оригинала, внимательно осмотрите упаковку. Настоящие духи всегда продаются в качественной коробке. Этикетка должна быть четко напечатана, без ошибок и неровностей. Также оригинальные духи имеют устойчивый, насыщенный и долго держащийся запах. Подделки, как правило, быстро теряют свои ароматические свойства. Кроме того, духи должны иметь приятную, маслянистую текстуру. Подделки часто бывают слишком жидкими или, наоборот, густыми, сообщает телеканал «Царьград».