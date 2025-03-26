Опасные канцерогены: какую опасность таят в себе поддельные духи

Чтобы отличить подделку от оригинала, внимательно осмотрите упаковку. Настоящие духи всегда продаются в качественной коробке. Этикетка должна быть четко напечатана, без ошибок и неровностей. Также оригинальные духи имеют устойчивый, насыщенный и долго держащийся запах. Подделки, как правило, быстро теряют свои ароматические свойства. Кроме того, духи должны иметь приятную, маслянистую текстуру. Подделки часто бывают слишком жидкими или, наоборот, густыми, сообщает телеканал «Царьград».