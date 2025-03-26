Календарь на 26 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Эта дата также известна как День борьбы с эпилепсией. Символ праздника — фиолетовый цвет, который, по мнению специалистов, успокаивающе действует на нервную систему. День борьбы с эпилепсией учредили в Канаде в 2008 году благодаря юной пациентке Кессиди Меган, страдавшей от этого заболевания. Девочка столкнулась со многими предрассудками по поводу болезни и хотела донести до общества, что больные эпилепсией — обычные люди. Раньше считалось, что эпилепсия может вызывать снижение интеллекта или разрушение личности. Современные исследования это опровергают. В некоторых странах действуют законы, запрещающие дискриминацию людей с эпилепсией, связанную, например, с запретом на вождение автомобиля или получением определенных профессий.