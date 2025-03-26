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Календарь на 26 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обладает целебной силой. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Источник: Газета.Ру

26 марта в мире отмечают Фиолетовый день, посвященный борьбе с эпилепсией. По народному календарю — Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обладает целебной силой. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 марта.

* ~Фиолетовый день~

Эта дата также известна как День борьбы с эпилепсией. Символ праздника — фиолетовый цвет, который, по мнению специалистов, успокаивающе действует на нервную систему. День борьбы с эпилепсией учредили в Канаде в 2008 году благодаря юной пациентке Кессиди Меган, страдавшей от этого заболевания. Девочка столкнулась со многими предрассудками по поводу болезни и хотела донести до общества, что больные эпилепсией — обычные люди. Раньше считалось, что эпилепсия может вызывать снижение интеллекта или разрушение личности. Современные исследования это опровергают. В некоторых странах действуют законы, запрещающие дискриминацию людей с эпилепсией, связанную, например, с запретом на вождение автомобиля или получением определенных профессий.

* ~День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ~

На железной дороге всегда уделялось большое внимание сохранности перевозимых грузов. Когда-то сотрудники специализированных подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ министра внутренних дел СССР о создании отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ — в структуре УВД на транспорте. Сотрудники этих подразделений занимаются раскрытием преступлений в сфере грузовых перевозок. 26 марта стало их профессиональным праздником.

* ~Международный день одиночества~

Международный день одиночества напоминает, что у этого явления есть две стороны: позитивная — уединенность, и негативная — изоляция. В первом случае это благо для социально активного человека — остаться наедине со своими мыслями и отдохнуть от общения, во втором — психологическая и социальная проблема. По-настоящему одиноким людям в этот день можно сделать реальные шаги по поиску друзей и романтических партнеров: вступить в клуб по интересам, освоить новое хобби в компании единомышленников, отправиться в путешествие с группой туристов и просто быть дружелюбными и открытыми для новых знакомств.

Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах.

День молодежи — Вьетнам. Праздник имеет коммунистические корни, в этот день проводят свои акции и мероприятия молодежные организации и профсоюзы.

День принца Кухио — США. Официальный праздник, который отмечается с 1949 года в честь принца Джона Кухио Каланианаоле — наследника престола Королевства Гавайи, территориального представителя в конгрессе США. В 1919 году он стал автором первого законопроекта о предоставлении Гавайям статуса штата.

Религиозные праздники 26 марта.

* Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского.

Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. В Мидикийском монастыре он принял постриг, а в 806 году был возведен на патриарший престол. Он вел последовательную борьбу с ересью и прославился как защитник святых икон во времена иконоборчества. Святитель Никифор оставил большое духовное наследие: исторические труды и догматы.

Народные праздники и приметы 26 марта.

* Никифоров день.

Считалось, что в этот день медведи пробуждаются из спячки. Но ходить в лес не стоило, чтобы не беспокоить косолапого хозяина. Рыбалка на Никифоров день сулила хороший улов. В праздник стоило позаботиться о домашних животных. Нельзя было их ругать или наказывать, это грозило обидчику неудачами.

Согласно преданиям, вода в этот день обладает особой целебной силой. Если в ней искупаться — прибавится здоровья. Поэтому в этот день топили баню, чтобы хорошенько попариться и помыться.

* Приметы.

Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.

Туман предвещает дождливое лето.

Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, скоро потеплеет, прилет лебедей означал похолодание и снегопад.

Во время грозы смотрели, откуда дует ветер: если с юга — весна и лето будут теплыми, с севера — холодными.

Какие исторические события произошли 26 марта.

* 1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны Бой тридцати. 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.

* 1812 год — землетрясение разрушило столицу Венесуэлы Каракас, жертвами стихии стали 20 тыс. человек.
* 1845 год — в США запатентован медицинский пластырь.
* 1903 год — царские войска расстреляли в Златоусте демонстрацию рабочих, которые протестовали против ухудшения условий труда. 69 человек погибло, более 250 было ранено.
* 1934 год — в Великобритании введены экзамены на вождение автомобиля.
* 1944 год — советские войска вышли к границе СССР в районе реки Прут.
* 1953 год — американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.
* 1953 год — Лаврентий Берия представил в президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении.
* 1956 год — подписано соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований.
* 1989 год — первые свободные выборы народных депутатов СССР.
* 2000 год — Владимир Путин впервые избран президентом России.
* 2001 год — представители движения «Талибан» показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.

Дни рождения и юбилеи 26 марта.

* 1483 год — родился Рафаэль Санти, итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».

* 1849 год — родился Арман Пежо, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.
* 1874 год — родился Роберт Фрост, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.
* 1904 год — родился Эмилио Фернандес, мексиканский кинорежиссер, актер и сценарист.
* 1938 год — родился Алексей Петренко, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
* 1951 год — родился Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения.

* 81 год исполняется Дайане Росс — американской певице и актрисе.

* 79 лет исполняется Владимиру Преснякову — старшему, композитору, аранжировщику, саксофонисту, заслуженному артисту России.
* 79 лет исполняется Людмиле Титовой — заслуженному мастеру спорта по конькобежному спорту, олимпийской чемпионке 1968 года.
* 77 лет исполняется Стивену Тайлеру — американскому певцу, автору песен, музыканту, лид-вокалисту группы Aerosmith.
* 76 лет исполняется Патрику Зюскинду — немецкому писателю и киносценаристу.
* 65 лет исполняется Дженнифер Грей — американской актрисе, исполнительнице главной роли в культовом фильме «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.
* 55 лет исполняется Мартину Макдонаху — кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу, постановщику фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
* 53 года исполняется Аркадию Дворковичу — российскому государственному деятелю, экономисту, президенту ФИДЕ.
* 40 лет исполняется Кире Найтли — британской актрисе, двукратной номинантке на премию «Оскар».