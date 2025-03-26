Календарь на 26 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

26 марта в мире отмечают Фиолетовый день, посвященный борьбе с эпилепсией. По народному календарю — Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обладает целебной силой. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 26 марта.
* ~Фиолетовый день~
Эта дата также известна как День борьбы с эпилепсией. Символ праздника — фиолетовый цвет, который, по мнению специалистов, успокаивающе действует на нервную систему. День борьбы с эпилепсией учредили в Канаде в 2008 году благодаря юной пациентке Кессиди Меган, страдавшей от этого заболевания. Девочка столкнулась со многими предрассудками по поводу болезни и хотела донести до общества, что больные эпилепсией — обычные люди. Раньше считалось, что эпилепсия может вызывать снижение интеллекта или разрушение личности. Современные исследования это опровергают. В некоторых странах действуют законы, запрещающие дискриминацию людей с эпилепсией, связанную, например, с запретом на вождение автомобиля или получением определенных профессий.
* ~День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ~
На железной дороге всегда уделялось большое внимание сохранности перевозимых грузов. Когда-то сотрудники специализированных подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ министра внутренних дел СССР о создании отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ — в структуре УВД на транспорте. Сотрудники этих подразделений занимаются раскрытием преступлений в сфере грузовых перевозок. 26 марта стало их профессиональным праздником.
* ~Международный день одиночества~
Международный день одиночества напоминает, что у этого явления есть две стороны: позитивная — уединенность, и негативная — изоляция. В первом случае это благо для социально активного человека — остаться наедине со своими мыслями и отдохнуть от общения, во втором — психологическая и социальная проблема. По-настоящему одиноким людям в этот день можно сделать реальные шаги по поиску друзей и романтических партнеров: вступить в клуб по интересам, освоить новое хобби в компании единомышленников, отправиться в путешествие с группой туристов и просто быть дружелюбными и открытыми для новых знакомств.
Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах.
День молодежи — Вьетнам. Праздник имеет коммунистические корни, в этот день проводят свои акции и мероприятия молодежные организации и профсоюзы.
День принца Кухио — США. Официальный праздник, который отмечается с 1949 года в честь принца Джона Кухио Каланианаоле — наследника престола Королевства Гавайи, территориального представителя в конгрессе США. В 1919 году он стал автором первого законопроекта о предоставлении Гавайям статуса штата.
Религиозные праздники 26 марта.
* Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского.
Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. В Мидикийском монастыре он принял постриг, а в 806 году был возведен на патриарший престол. Он вел последовательную борьбу с ересью и прославился как защитник святых икон во времена иконоборчества. Святитель Никифор оставил большое духовное наследие: исторические труды и догматы.
Народные праздники и приметы 26 марта.
* Никифоров день.
Считалось, что в этот день медведи пробуждаются из спячки. Но ходить в лес не стоило, чтобы не беспокоить косолапого хозяина. Рыбалка на Никифоров день сулила хороший улов. В праздник стоило позаботиться о домашних животных. Нельзя было их ругать или наказывать, это грозило обидчику неудачами.
Согласно преданиям, вода в этот день обладает особой целебной силой. Если в ней искупаться — прибавится здоровья. Поэтому в этот день топили баню, чтобы хорошенько попариться и помыться.
* Приметы.
Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.
Туман предвещает дождливое лето.
Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, скоро потеплеет, прилет лебедей означал похолодание и снегопад.
Во время грозы смотрели, откуда дует ветер: если с юга — весна и лето будут теплыми, с севера — холодными.
Какие исторические события произошли 26 марта.
* 1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны Бой тридцати. 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.
Дни рождения и юбилеи 26 марта.
* 1483 год — родился Рафаэль Санти, итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».
Кто отмечает дни рождения.
* 81 год исполняется Дайане Росс — американской певице и актрисе.