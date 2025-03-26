В Госдуме усомнились в необходимости единой социальной карты для пенсионеров

Функционал социальной карты — это объединить все виды социальных гарантий и льгот. Есть пример: социальная карта москвича, по которой можно получить скидки в магазинах, дополнительные преимущества при получении муниципальных услуг. Это тот самый набор региональных гарантий и льгот, объединенных в социальной карте. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве, — объяснила собеседница издания.