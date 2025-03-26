В Госдуме усомнились в необходимости единой социальной карты для пенсионеров

Введение единой социальной карты для пенсионеров, которая бы объединила в себе все льготы, и действовала бы по всей стране, вероятно, не имеет смысла. Таким мнением с корреспондентом издания Lenta.ru поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Функционал социальной карты — это объединить все виды социальных гарантий и льгот. Есть пример: социальная карта москвича, по которой можно получить скидки в магазинах, дополнительные преимущества при получении муниципальных услуг. Это тот самый набор региональных гарантий и льгот, объединенных в социальной карте. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве, — объяснила собеседница издания.
Она уточнила, что регион вправе самостоятельно решать, какие средства может направить на обеспечение социальных гарантий, при этом, в разных регионах они могут быть разные.
Как писали «Известия», лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести для всех пенсионеров России единую соцкарту. По его словам, несправедлива практика, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона.
Идея ввести единую соцкарту для пенсионеров кажется логичной, но с юридической точки зрения вызывает ряд вопросов, особенно в свете уже существующей системы региональных карт, каждая из которых встроена в уникальный контекст нормативного регулирования и бюджетных реалий конкретного региона России, передает RT.