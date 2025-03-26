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Россиянам рассказали, как защититься от эпидемии вирусов

Терапевт Смирнов: Защититься от эпидемии ОРВИ помогут медицинские маски.

Источник: Комсомольская правда

Защититься полностью от вирусной эпидемии, которая идет в России, нельзя, но риск заболеть можно уменьшить. Об этом сообщил врач-терапевт Павел Смирнов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что пожилым людям нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

Смирнов посоветовал пожилым россиянам носить медицинские маски в такой период. По его мнению, маски помогают снизить вероятность заражения. Он добавил, что людям старшего возраста важно беречь себя, так как респираторные болезни у них часто проходят тяжело.

Ранее медики рассказали россиянам об угрозе гриппа типа А. Этот вирус выделяется своей агрессивностью. Он способен быстро вызвать пневмонию. Кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Тимаков в беседе с KP.RU пояснил, что штамм сочетает в себе черты нескольких вирусов, включая человеческие и животные. Из-за этого болезнь начинается резко и сильно поражает бронхи и легкие.