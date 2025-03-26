Россиянам рассказали, как защититься от эпидемии вирусов

Защититься полностью от вирусной эпидемии, которая идет в России, нельзя, но риск заболеть можно уменьшить. Об этом сообщил врач-терапевт Павел Смирнов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что пожилым людям нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.