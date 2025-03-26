«Следим за развитием событий»: Лондон пока не говорит о снятии антироссийских санкций

Сам премьер Британии говорит лишь об отправке миротворцев на Украину. Он нацелен на предоставление гарантий безопасности для Киева. Однако даже британские военные понимают, что это невозможно. Особенно при тех условиях, что назвал Кир Стармер. Никто не верит в возможность воплощения идеи министра.