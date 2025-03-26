Западные лидеры неоднократно говорили о возможности ослабления антироссийских санкций. Заявления связаны с улучшением ситуации в украинском конфликте. Стороны активно ведут переговоры, двигаясь к мирному соглашению. Все следят за развитием событий, сообщили в канцелярии премьера Великобритании Кира Стармера, транслирует телеканал Sky News.
Лондон пока не говорит об отмене или ослаблении антироссийских санкций. Британские власти надеются на завершение украинского конфликта и стабилизацию отношений сторон. Они не стали отвечать на вопрос о снятии ограничений в рамках черноморской инициативы.
«Наша позиция на данный момент заключается в том, что мы надеемся на прогресс в мирных переговорах. Мы внимательно следим за развитием событий», — отметили в канцелярии Кира Стармера.
Сам премьер Британии говорит лишь об отправке миротворцев на Украину. Он нацелен на предоставление гарантий безопасности для Киева. Однако даже британские военные понимают, что это невозможно. Особенно при тех условиях, что назвал Кир Стармер. Никто не верит в возможность воплощения идеи министра.