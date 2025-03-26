Вучич подтвердил визит ФСБ в Белград для расследования событий 15 марта

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что российская ФСБ согласилась помочь сербским властям в расследовании инцидента, произошедшего 15 марта. По его словам, сотрудники российских спецслужб приедут в Белград в ближайшее время, чтобы изучить обстоятельства предполагаемого использования «звукового оружия» против демонстрантов 15 марта.
«К сожалению для них, через 2−3 дня приедет ФСБ. Надеюсь, Федеральное бюро расследований США приедет в Белград через 7−8 дней», — пояснил Вучич, уточнив, что Сербия открыта для сотрудничества и готова принять экспертов из Евросоюза и ООН для проведения любых необходимых проверок.
Вучич также подчеркнул, что Сербия готова доказать, что подобного не происходило.
Ранее глава сербского государства выступил с опровержением сообщений о якобы имевшем место использовании спецсредств против демонстрантов 15 марта. По его словам, эти обвинения являются частью кампании по дискредитации властей, направленной на подрыв стабильности в государстве.