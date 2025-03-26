Вучич подтвердил визит ФСБ в Белград для расследования событий 15 марта

«К сожалению для них, через 2−3 дня приедет ФСБ. Надеюсь, Федеральное бюро расследований США приедет в Белград через 7−8 дней», — пояснил Вучич, уточнив, что Сербия открыта для сотрудничества и готова принять экспертов из Евросоюза и ООН для проведения любых необходимых проверок.