С 1 апреля изменятся условия покупки квартир. Какое жильё станет доступнее

— Для сравнения, если рассчитать ежемесячный платёж при одинаковых параметрах жилья под 6 и 27%, к примеру, мы увидим, что разница будет примерно в четыре раза. Если рассмотреть квартиру стоимостью 12 миллионов рублей с первоначальным взносом 2,4 миллиона рублей и ипотекой на 30 лет, то под 6% ежемесячный платёж будет в районе 57 тысяч рублей, а под 27% — около 216 тысяч рублей. Как мы видим, разница огромная и требования к заёмщикам в обоих случаях будут очень сильно отличаться даже на уровне необходимого ежемесячного дохода, — добавил Пётр Гусятников.