Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак из-за нового закона

Парламентарии считают негуманным усыпление бездомных животных.
Законодательное собрание Нижегородской области выступило против нового законопроекта, разрешающего усыплять бездомных животных после срока содержания в приютах. Документ, внесенный в Госдуму 28 февраля, может привести к массовой гибели собак. Парламентарии направили законопроект в регионы и правительство с просьбой оценить инициативу.
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«Существующие приюты не смогут долговременно содержать резко возросшее количество животных до их естественной смерти. Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — говорится в ответе управления информполитики заксобрания на запрос РБК.
В региональном парламенте назвали негуманным предложение сокращать численность бродячих животных через усыпление. По мнению депутатов, такой метод борется с последствиями, а не с причинами проблемы, поэтому не даст долгосрочного эффекта.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Бурматов предложил ужесточить наказания для владельцев домашних животных, которые выгуливают их без контроля. Также государственные органы хотят ввести радикальные меры для борьбы с проблемой бездомных животных, включая собак и кошек.