На бьюти-передовой: История брутального штурмовика СВО с осколком в груди, ставшего мастером маникюра

— Я сидел в яме, которую рыл сам, чтобы углубиться в землю побольше, и в метре от меня, я видел боковым зрением, упала и разорвалась миномётная мина. Я видел каждую деталь, которая летела в меня. Все ранения, все поражающие элементы пришлись на правую и заднюю части тела. Я получил разрыв мягких тканей, перелом лопатки, ноги были пробиты осколками, и лёгкое пробито. Это, конечно, чудо, в которое я сам не верю. В метре от меня разорвалась мина, и я выжил! У меня кровь изо рта шла, кровью лёгкие наливались, и контузило сильно. Я пытался звать на помощь — вообще не получалось. Я смог лишь прошептать: «Сюда, я здесь, помогите…» Как раз эвакуация начала кричать: «Кто живой есть, отзовитесь!» Меня вытащили.