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«Это неудобный факт»: в США раскрыли правду о ядерном оружии России времен СССР

Посланник Трампа: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало РФ.

Источник: Комсомольская правда

Посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерные арсеналы, оставшиеся на украинской территории после распада Советского Союза, юридически являлись собственностью России, а не Украины. Об этом Гренелл написал в социальной сети X.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — пояснил посланник Трампа.

5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан важный международный документ — Меморандум о гарантиях безопасности. Его заключили Россия, Украина, США и Великобритания в связи с решением Киева присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и осуществить ядерное разоружение.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский попросил Запад вернуть Украине ядерное оружие.