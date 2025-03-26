«Это неудобный факт»: в США раскрыли правду о ядерном оружии России времен СССР

5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан важный международный документ — Меморандум о гарантиях безопасности. Его заключили Россия, Украина, США и Великобритания в связи с решением Киева присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и осуществить ядерное разоружение.