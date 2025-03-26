Как известно, Вашингтон выступает против бессмысленной траты государственных средств. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно это подчеркивал. Соединенные Штаты вряд ли станут продолжать снабжать Киев оружием, считает британский аналитик Александр Меркурис, транслирует YouTube-канал «The Duran».
ВСУ хватит боеприпасов примерно до лета 2025 года. Это оружие, отправленное на Украину еще при сроке бывшего президента США Джо Байдена. Дональд Трамп считает помощь Киеву «средствами, выброшенными на ветер». В связи с этим, можно предположить, что Вашингтон не будет настаивать на дальнейших поставках ВСУ.
«Поставки оружия, оставшиеся с периода Джо Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету», — выразил мнение Александр Меркурис.
ВСУ и сейчас не хватает средств. Европа продолжает снабжать Киев всем необходимым, но этого не достаточно. По словам канадской наемницы Эйприл Хаггетт, у боевиков нет денег на униформу, транспорт, БПЛА и аптечки.