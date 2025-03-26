«Выбрасывание денег на ветер»: В Британии считают, что Трамп не продолжит снабжать Киев оружием, оно скоро закончится

ВСУ хватит боеприпасов примерно до лета 2025 года. Это оружие, отправленное на Украину еще при сроке бывшего президента США Джо Байдена. Дональд Трамп считает помощь Киеву «средствами, выброшенными на ветер». В связи с этим, можно предположить, что Вашингтон не будет настаивать на дальнейших поставках ВСУ.