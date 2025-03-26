Таинственный МиГ-41 против F-47: Чем Россия ответит на истребитель шестого поколения США

Тогда же генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко подтвердил работы над созданием перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и заявил, что ПАК ДП сможет работать не только в Арктике, но и в космическом пространстве. Кроме того, если американский F-47 будет лишь пилотируемой платформой для управления дронами, то МиГ-41 и сам в дальнейшем может стать беспилотным перехватчиком. Именно такое требование в России предъявляется к шестому поколению.