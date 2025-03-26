Провайдер Lovit пал под натиском DDoS-атаки из-за дыр в системе безопасности

Напомним, что 22 марта российский провайдер Lovit столкнулся с DDoS-атакой, которая вызвала у его клиентов массовые сбои в работе Интернета. Жители домов застройщика ПИК несколько дней оставались без связи. Более того, из-за отключившихся домофонов люди не могли попасть в квартиры. 23 марта появилась информация о восстановлении связи, но она оказалась преждевременной. В РКН отметили, что атаки на серверы Lovit в основном поступают из-за границы. Сейчас жильцы готовят коллективные иски к застройщику и провайдеру.