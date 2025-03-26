Всё отрицал и ни на что не жаловался: Мальчик 10 лет жил с пуговицей в носу

Британский подросток, имя которого не раскрывается, жил-не тужил, как вдруг при очередном обследовании врачи обнаружили у него в носу… пуговицу. Парень, конечно, был в шоке, и отказывался верить медикам. Ведь никаких симптомов, в том числе заложенности и затруднённого дыхания у него не было. Однако при просмотре рентгеновских снимков все сомнения отпали. Об этом сообщает журнал Need To Know.
Оказалось, что его родители ещё в семилетнем его возрасте обратились к врачам, так как заподозрили, что мальчик что-то засунул себе в нос. Однако тогда обследование было проведено некачественно, и на рентген ребёнка не отвели. Он ни на что не жаловался, врачи тоже ничего не заметили, и всё оставили как есть.
А теперь оказалось, что подросток 10 лет ходил с пуговицей в носу, которая вросла в слизистую. Благо, предмет встал боком и плотно прижался к стенке носового канала, поэтому не мешал ни дыханию, ни иным процессам. Впрочем, пуговицу всё же решено было удалить, от греха подальше.
Ранее KP.RU сообщил, что аналогичный случай произошёл в Воронеже, где 16-летний подросток пять лет жил с металлическим предметом в носу.