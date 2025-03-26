Всё отрицал и ни на что не жаловался: Мальчик 10 лет жил с пуговицей в носу

Оказалось, что его родители ещё в семилетнем его возрасте обратились к врачам, так как заподозрили, что мальчик что-то засунул себе в нос. Однако тогда обследование было проведено некачественно, и на рентген ребёнка не отвели. Он ни на что не жаловался, врачи тоже ничего не заметили, и всё оставили как есть.