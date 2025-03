Всё отрицал и ни на что не жаловался: Мальчик 10 лет жил с пуговицей в носу

Британский подросток, имя которого не раскрывается, жил-не тужил, как вдруг при очередном обследовании врачи обнаружили у него в носу… пуговицу. Парень, конечно, был в шоке, и отказывался верить медикам. Ведь никаких симптомов, в том числе заложенности и затруднённого дыхания у него не было. Однако при просмотре рентгеновских снимков все сомнения отпали. Об этом сообщает журнал Need To Know.