Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата

«Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают “хитрые” схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах», — отметил он.