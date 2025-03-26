В Минтрансе объяснили преимущества «периода охлаждения» при возврате билетов

Он напомнил, что перевозчики уже давно практикуют продажу невозвратных билетов, которые обычно дешевле возвратных. Когда такие билеты появились восемь лет назад, понятия «периода охлаждения» не существовало. Пассажир покупал билет, оплачивал его, и если потом обнаруживал ошибку, возможности вернуть деньги уже не было. При этом люди часто ошибаются — раньше, когда билеты оформлялись в кассах, ошибки кассиров случались реже. Сейчас же большинство покупок совершается через приложения и сайты, и пассажиры не всегда готовы признать свою оплошность, предпочитая обвинять авиакомпании или агрегаторы.