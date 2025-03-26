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В Минтрансе объяснили преимущества «периода охлаждения» при возврате билетов

Внедрение «периода охлаждения» при возврате билетов позволит снизить количество конфликтных ситуаций между транспортными компаниями и пассажирами. Об этом заявил председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков, комментируя соответствующую инициативу ведомства.

Источник: Life.ru

Он напомнил, что перевозчики уже давно практикуют продажу невозвратных билетов, которые обычно дешевле возвратных. Когда такие билеты появились восемь лет назад, понятия «периода охлаждения» не существовало. Пассажир покупал билет, оплачивал его, и если потом обнаруживал ошибку, возможности вернуть деньги уже не было. При этом люди часто ошибаются — раньше, когда билеты оформлялись в кассах, ошибки кассиров случались реже. Сейчас же большинство покупок совершается через приложения и сайты, и пассажиры не всегда готовы признать свою оплошность, предпочитая обвинять авиакомпании или агрегаторы.

Эксперт добавил, что установить, кто именно допустил ошибку при онлайн-покупке, крайне сложно без участия правоохранительных органов или добровольного содействия перевозчика. Введение «периода охлаждения» поможет снизить количество подобных конфликтов. Эксперт провёл параллель с финансовым рынком, где такой механизм уже успешно применяется, и предложил распространить его на сферу продажи транспортных билетов.

«Это позволит пассажирам в установленный срок — его продолжительность должна зависеть от даты вылета или отправления — исправлять свои ошибки без потери денег. Да, авиакомпании лишатся части прибыли, которую сейчас получают за счёт невозвратных билетов, купленных по ошибке, но в целом это не окажет существенного влияния на их экономику», — заключил представитель Союза пассажиров в беседе с радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее в Минтрансе России предложили создать «период охлаждения» при покупке билетов. Мера предусматривает введение определённого временного периода, в течение которого пассажиры будут иметь возможность аннулировать купленные билеты и не доплачивать за это.